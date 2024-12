Agi.it - Il libro che racconta la storia della Lazio e i suoi protagonisti

AGI - Il padre di Luigi Bigiarelli - principale fondatoreSocietà Sportivanel 1900 -, fu l'unico che, nel 1870 dopo la 'Breccia di Porta Pia', da impiegato comunale, si dimise pur di non giurare fedeltà all'Italia e tradire il Papa. Un 'politicamente scorretto' ante litteram in pieno stile biancoceleste. Anche questo episodio èto in 'La, il romanzo biancoceleste', undel giornalista Luigi Salomone - firma del quotidiano Il Tempo, di cui è vice caposervizio, e grande tifoso biancoazzurro -, nel quale vieneta tutta lasocietà biancoceleste, dalla nascita in PiazzaLibertà il 9 gennaio 1900 fino all'era di Claudio Lotito, passando per le gesta di Silvio Piola, Giorgio Chinaglia e per i trofei vinti, a cavallo tra gli anni 90' e il 2000, da mister Sven-Goran Eriksson e da Sinisa Mihajlovic, tragicamente scomparsi a causa di un male incurabile.