Anteprima24.it - Ieri in Campania: incidente nell’azienda di famiglia, 36enne muore travolto da un camion

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, lunedì 16 dicembre 2024. Avellino – Si è riunito questa mattina il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, con la partecipazione dei vertici delle Forze dell’Ordine. Nel corso della riunione è stata esaminata, anche alla presenza del Sindaco del Comune di Paternopoli, la situazione della sicurezza di quel territorio, in particolare relativamente ai furti in abitazione. (LEGGI QUI)Benevento – Il Questore di Crotone ha emesso un provvedimento di Daspo per la durata di un anno a carico di un calciatore del Benevento. Nei fatti, il 31.10.2024, durante l’incontro tra l’FC Crotone Calcio e il Benevento Calcio, valevole per il campionato di “Lega Pro – girone C” presso il locale stadio comunale “Ezio Scida”, nei minuti di recupero del secondo tempo, l’atleta della compagine sannita, nel campo di gioco, nei pressi della panchina assegnata alla squadra ospite, si è reso autore del lancio di una bottiglia colma d’acqua in direzione del prospicente settore denominato “Curva SUD”, destinato ai tifosi locali.