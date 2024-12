Tpi.it - Ghali cancella tutti i suoi post tranne uno: il rapper reagisce così al sostegno dei cantanti a Tony Effe

uno: la rispota al casoUna reazione silenziosa ma che vale più di mille parole: è quella messa in atto dadopo l’ondata di solidarietà ricevuta dain seguito dall’esclusione dal concerto di Capodanno a Roma da parte di numerosi colleghi.Mentre diversi artisti, da Mahmood a Lazza fino a Noemi, Emma e Giorgia, esprimevano la loro solidarietà nei confronti dihatoda Instagram, inclusa la foto profilo, eccetto una relativa alla sua partecipazione al Festival di Sanremo 2024.Si tratta di un’immagine che immortala il momento esatto in cui Rich Ciolino, “l’alieno” che accompagnava il cantante sul palco, gli sussurra: “Stop al genocidio” nella Striscia di Gaza.Febbraio 2024usa il palco di Sanremo per urlare “stop al genocidio” e Dargen D’Amico per chiedere un cessate al fuoco a Gaza.