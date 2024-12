Quotidiano.net - Firmato a Trento il protocollo di intesa per la cooperazione di comunità internazionale

La promozione di relazioni territoriali basate sul modello didiè il primo obiettivo previsto daldida Roberto Simoni, presidente della Federazione Trentina della, e Danilo Salerno, direttore regionale di Cooperativas de las Américas (ICA Americas), organzizazione regionale dell'Alleanza Cooperativa. "Iloggi - ha commentato Salerno - rappresenta per noi un importante strumento utile nel raggiungimento dei nostri obiettivi di promozione del collegamento tra le cooperative del continente americano e la rete cooperativa mondiale, facilitando la loro partecipazione a reti specializzate e il loro coinvolgimento nei settori di interesse". "È un piacere - ha aggiunto Simoni - poter mettere a fattor comune la nostra esperienza e il nostro know how per sostenere lo sviluppo cooperativo in altri territori".