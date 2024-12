Lettera43.it - Femminicidio ad Ascoli Piceno, un uomo uccide la moglie davanti ai figli

Leggi su Lettera43.it

Un ennesimo caso diin Italia. Giovedì mattina unha ucciso laa colpi di coltello e poi ha tentato il suicidio. È accaduto poco prima delle 7 a Ripaberarda, in provincia di. L’, un italiano, si trova attualmente ricoverato in ospedale. Laè morta a seguito delle coltellate che il marito le ha inferto. Al momento della tragedia in casa erano presenti anche idella coppia. Al momento sono ignote le cause della lite sfociata nell’omicidio. Indagano i carabinieri della stazione di Ripaberarda, sul posto si stanno recando anche i colleghi del comando provinciale di.Articolo completo:ad, unlaaidal blog Lettera43