Eredità nei prossimi anni 300 miliardi di euro passeranno di mano

Roma, 19 dicembre 2024 – I10segneranno in Italia un passaggio enorme di ricchezze, complice l’allungamento della vita e le risorse accumulate in epoche più propizie e contrassegnate da una diversa concezione del risparmio. In un contesto economico in cui si fa fatica a risparmiare, e le nuove generazioni non hanno questo tema fra le proprie priorità, arriva dunque un'iniezione di liquidità e ricchezza che, stando alla diversa mentalità dei futuri proprietari, verrà probabilmente immessa nel circuito economico e non più accumulata o investita in beni rifugio. Lo studio di Aipb Secondo uno studio condotto da Aipb, l’Associazione italiana Private Banking, nei10inverranno passati diben 300di. Già neisono stati stimati circa 180didi, e questo senza contare le famiglie che non si avvalgono del servizio di private banking, che riguarda solo famiglie con una ricchezza superiore ai 500mila