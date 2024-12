Thesocialpost.it - Dominique Pelicot condannato a 20 anni per gli stupri aggravati sulla moglie Gisèle: tutti condannati i 50 co-imputati

Leggi su Thesocialpost.it

Avignone – Si è concluso oggi il processo suglidi Mazan con la condanna dia 20di carcere. L’uomo, ex marito della vittima, è stato giudicato colpevole di violenze sessuali aggravate. Il tribunale ha inflitto pene severe anche agli altri 50coinvolti.Leggi anche: La figlia di: “Sospetto di essere stata drogata anch’io”Sentenze esemplari per i responsabiliglisono stati riconosciuti colpevoli, con pene che variano dai 3 ai 13di reclusione. Le accuse principali includono lo “stupro aggravato in riunione” e la “somministrazione di droghe” alla vittima. La maggior parte deisarà inserita nel Fijais, il registro francese per gli autori di reati sessuali e violenti., simbolo di resistenza e giustiziaAll’esterno del tribunale, uno striscione con la scritta “Merci” ha accolto la donna, divenuta un’icona di coraggio e dignità.