Quifinanza.it - Conti correnti sotto la lente delle Entrate, onere della prova sul contribuente in caso di accertamento induttivo puro

Leggi su Quifinanza.it

Nell’ambitocrescente attenzione alle indagini fiscali, ibancari sono diventati uno degli strumenti principali di controllo da parteGuardia di Finanza e dell’Agenzia.Infatti, le operazioni bancarie effettuate dai contribuenti, sia suintestati a loro che a soggetti terzi, possono finireladi ingrandimento dell’amministrazione fiscale. Questi controlli sono sempre più frequenti, e i rischi per chi non è in grado di giustificare i movimenti bancari sono significativi, soprattutto indi.Chi rischia il controllo suiI controlli bancariGuardia di Finanza si concentrano principalmente sui contribuenti che presentano anomalie nelle dichiarazioni fiscali, con un’attenzione particolare a chi ha movimenti bancari sospetti o incoerenti rispetto ai redditi dichiarati.