Condannato per guida pericolosa sotto effetto di droga | sentenza ribaltata in Appello

Tempo di lettura: < 1 minutoUna lunga battaglia giudiziaria si conclude con l’assoluzione piena per Giuseppe Crisci. La Corte d’di Napoli, II Sezione Penale, ha ribaltato la condanna emessa in primo grado dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che aveva inflitto all’uomo 10 mesi di arresto, una multa di 2.200 euro e la revoca della patente di.Le accuse riguardavano un incidente stradale, durante il quale, secondo i risultati delle analisi ematiche, Crisci sarebbe risultato positivo all’assunzione di sostanze stupefacenti. Tuttavia, l’impegno del suo legale, l’avvocato Stefano Melisi del foro di Benevento, ha consentito di smontare inle basi dell’accusa. La Corte ha infatti accolto integralmente le tesi difensive, decretando l’assoluzione con formula piena.Questasegue di pochi giorni quella che ha assolto anche il fratello di Giuseppe, Luigi Crisci, noto come “’o Ciccone”, in un altro caso giudiziario.