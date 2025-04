Subito trasporti più efficienti Petizione al via

Petizione per chiedere un trasporto pubblico più efficiente a Settimo Milanese. L’iniziativa è promossa dalla lista civica Oltre, da Forza Italia, dalla Lega e dal neonato comitato civico “Settimo al centro“ e il banchetto dove firmare sarà allestito dalle 9 alle 12 in piazza degli Eroi. Non è la prima volta che le forze politiche di opposizione danno voce a lavoratori e studenti che quotidianamente hanno a che fare con ritardi, autobus soppressi o talmente pieni da non riuscire a salire. Ma visto che nonostante una precedente Petizione e interventi in consiglio comunale non è cambiato nulla, hanno deciso di riprendere la battaglia. "In questi mesi abbiamo voluto dare fiducia alla nuova Giunta Rubagotti – afferma Ruggiero Delvecchio (nella foto), capogruppo della lista civica Oltre –. Ilgiorno.it - "Subito trasporti più efficienti". Petizione al via Leggi su Ilgiorno.it Parte oggi la raccolta di firme a sostegno dellaper chiedere un trasporto pubblico più efficiente a Settimo Milanese. L’iniziativa è promossa dalla lista civica Oltre, da Forza Italia, dalla Lega e dal neonato comitato civico “Settimo al centro“ e il banchetto dove firmare sarà allestito dalle 9 alle 12 in piazza degli Eroi. Non è la prima volta che le forze politiche di opposizione danno voce a lavoratori e studenti che quotidianamente hanno a che fare con ritardi, autobus soppressi o talmente pieni da non riuscire a salire. Ma visto che nonostante una precedentee interventi in consiglio comunale non è cambiato nulla, hanno deciso di riprendere la battaglia. "In questi mesi abbiamo voluto dare fiducia alla nuova Giunta Rubagotti – afferma Ruggiero Delvecchio (nella foto), capogruppo della lista civica Oltre –.

