Ilrestodelcarlino.it - Alluvione, i risarcimenti: "Troppi due anni di attesa, tutto il sistema va rivisto"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Sono serviti due, un tavolo tecnico permanente per fare chiarezza sulle domande rigettate e non poche proteste da parte di aziende agricole e associazioni di categoria, per veder arrivare sui conti correnti aziendali iper i dsubiti nel 2023 a seguito delle gelate tardive e dell’", commenta Stefano Calderoni, presidente di Cia Ferrara, per spiegare il lungo e travagliato percorso per ottenere gli indennizzi dovuti alle aziende per dcatastrofali assicurati da Agricat. Parliamo del fondo mutualistico nazionale che copre i dalle produzioni agricole, causati da eventi atmosferici calamitosi e che sono gli agricoltori stessi ad alimentare, rinunciando al 3% dei contributi Pac. Nei giorni scorsi è stata stanziata una prima tranche di 11 milioni di euro per risarcire le aziende, e altri 27 milioni dovrebbero arrivare a breve, ma sempre troppo tardi per le necessità e i redditi delle aziende agricole.