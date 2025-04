Bonus ristrutturazione 2025 a chi spetta la detrazione Irpef del 50%

Bonus ristrutturazione è garantito anche nel 2025, ma gli importi variano per la prima casa e le seconde case.La detrazione fiscale sull’Irpef si applica alle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione, ristrutturazione e recupero di immobili, sia sulle singole unità immobiliari (e relative pertinenze), sia sulle parti comuni degli edifici.Il Bonus ristrutturazioni 2025Per tutto l’anno 2025, dall’1 gennaio al 31 dicembre, il Bonus ristrutturazioni prevede la detrazione del 50% per gli interventi sulle abitazioni principali. Per le seconde case la detrazione dell’imposta lorda cala al 36% delle spese.Sia per le prime case che per le successive, viene imposto un tetto di spesa che non può superare i 96.000 euro per ogni unità immobiliare. Dopo il 2025, la cinghia va stringendosi: la detrazione per il 2026 e 2027 cala al 36% per la prima casa e al 30% per tutte le altre. Quifinanza.it - Bonus ristrutturazione 2025, a chi spetta la detrazione Irpef del 50% Leggi su Quifinanza.it Ilè garantito anche nel, ma gli importi variano per la prima casa e le seconde case.Lafiscale sull’si applica alle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione,e recupero di immobili, sia sulle singole unità immobiliari (e relative pertinenze), sia sulle parti comuni degli edifici.IlristrutturazioniPer tutto l’anno, dall’1 gennaio al 31 dicembre, ilristrutturazioni prevede ladel 50% per gli interventi sulle abitazioni principali. Per le seconde case ladell’imposta lorda cala al 36% delle spese.Sia per le prime case che per le successive, viene imposto un tetto di spesa che non può superare i 96.000 euro per ogni unità immobiliare. Dopo il, la cinghia va stringendosi: laper il 2026 e 2027 cala al 36% per la prima casa e al 30% per tutte le altre.

