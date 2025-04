Confesercenti e ciclismo piangono Manfredini

Confesercenti Modena esprime le più sentite condoglianze per la scomparsa di Angelo Manfredini, che "con la sua sensibilità di uomo e di imprenditore" ha ricoperto, nel corso degli anni, numerosi incarichi di prestigio all’interno di Confesercenti Modena, da presidente dell’Area di Vignola, a componente del Consiglio del Distretto Ceramico a componente della presidenza provinciale di Confesercenti. Negli ultimi anni è stato a lungo presidente provinciale Fipac – ora presidente emerito – e componente la presidenza regionale della Federazione di rappresentanza degli over 60, promossa da Confesercenti a tutela dei diritti degli anziani. "Angelo si è riconosciuto e distinto per la lunga attività imprenditoriale nel settore della distribuzione alimentare e per l’impegno sindacale svolto con passione e dedizione fino agli ultimi giorni" afferma Mauro Rossi, presidente provinciale Confesercenti Modena. Ilrestodelcarlino.it - Confesercenti e ciclismo piangono Manfredini Leggi su Ilrestodelcarlino.it Modena esprime le più sentite condoglianze per la scomparsa di Angelo, che "con la sua sensibilità di uomo e di imprenditore" ha ricoperto, nel corso degli anni, numerosi incarichi di prestigio all’interno diModena, da presidente dell’Area di Vignola, a componente del Consiglio del Distretto Ceramico a componente della presidenza provinciale di. Negli ultimi anni è stato a lungo presidente provinciale Fipac – ora presidente emerito – e componente la presidenza regionale della Federazione di rappresentanza degli over 60, promossa daa tutela dei diritti degli anziani. "Angelo si è riconosciuto e distinto per la lunga attività imprenditoriale nel settore della distribuzione alimentare e per l’impegno sindacale svolto con passione e dedizione fino agli ultimi giorni" afferma Mauro Rossi, presidente provincialeModena.

Potrebbe interessarti anche:

L'ex sindaco e ministro Zanonato diventa direttore di Confesercenti del Veneto centrale

Sindaco, ministro dello sviluppo economico, europarlamentare, presidente del Conservatorio Pollini e ora anche direttore di Confesercenti del Veneto Centrale. Dopo le voci delle ultime settimane, ...

VIDEO | "Meno treni in Abruzzo rispetto alle Marche - un gap che incide sul turismo" : l'analisi di Confesercenti

Meno fermate dei treni Frecciarossa in Abruzzo rispetto alla Regione Marche con un rapporto da 20 a 58 (sulla linea Lecce – Milano) e in questo quadro risulta rilevante il numero delle presenze ...

Foggia - sicurezza urbana : “più controlli - meno chiusure” Confesercenti

Di seguito un comunicato diffuso da Confesercenti: La sicurezza dei cittadini e l’ordine pubblico non si risolvono chiudendo le attività, ma è compito della Polizia Locale, in base alla richiesta o ...