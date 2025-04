Rho un tetto per ripartire Pronti i 4 alloggi ristrutturati da assegnare agli sfrattati

alloggi di via Torino 4 destinati all’emergenza abitativa delle famiglie si è concluso. La consegna è prevista entro poche settimane. La nuova scuola primaria di Terrazzano sta diventando realtà, poco distante da quella attuale. E ancora, nel centro sportivo di via De Gasperi si lavora per completare i campi da padel con appositi spogliatoi e servizi. Sono alcuni tasselli del maxi progetto “Rho, la città che cambia“ che il Comune di Rho sta realizzando grazie ai fondi del Pnrr e altri finanziamenti. Trenta progetti destinati in parte a cambiare il volto della città e in parte a rispondere ai bisogni della comunità. Nei giorni scorsi il sindaco Andrea Orlandi, la vice Maria Rota Vergani, i tecnici e gli assessori competenti hanno fatto sopralluoghi in alcuni cantieri per verificare lo stato di avanzamento dei lavori. Ilgiorno.it - Rho, un tetto per ripartire. Pronti i 4 alloggi ristrutturati da assegnare agli sfrattati Leggi su Ilgiorno.it L’intervento di riqualificazione dei 4di via Torino 4 destinati all’emergenza abitativa delle famiglie si è concluso. La consegna è prevista entro poche settimane. La nuova scuola primaria di Terrazzano sta diventando realtà, poco distante da quella attuale. E ancora, nel centro sportivo di via De Gasperi si lavora per completare i campi da padel con appositi spogliatoi e servizi. Sono alcuni tasselli del maxi progetto “Rho, la città che cambia“ che il Comune di Rho sta realizzando grazie ai fondi del Pnrr e altri finanziamenti. Trenta progetti destinati in parte a cambiare il volto della città e in parte a rispondere ai bisogni della comunità. Nei giorni scorsi il sindaco Andrea Orlandi, la vice Maria Rota Vergani, i tecnici e gli assessori competenti hanno fatto sopralluoghi in alcuni cantieri per verificare lo stato di avanzamento dei lavori.

Potrebbe interessarti anche:

Sant’Agata dei Goti. Cade dal tetto e muore Clemente Petti - assistente capo della Questura di Caserta

Sant’Agata dei Goti (Benevento) è in lutto per la tragica scomparsa di Clemente Petti, assistente capo coordinatore in servizio presso il reparto a cavallo della Questura di Caserta. Clemente Petti, ...

San Patrizio 2025 - a Pittsburgh tetto crolla durante festa universitaria : 16 feriti

Sedici studenti sono rimasti feriti (tre dei quali in gravi condizioni ma non in pericolo di vita) dopo il crollo del tetto di un portico durante una festa universitaria in occasione della festività ...

Incendio sul tetto di una villetta durante lavori di manutenzione : due operai cadono al suolo

Incendio sul tetto di una villetta di Coriano, sabato mattina, durante lavori di manutenzione sul tetto dell'abitazione. In quel momento sulla struttura stavano lavorando due operai che, per cause ...

Rho, un tetto per ripartire. Pronti i 4 alloggi ristrutturati da assegnare agli sfrattati. Ne parlano su altre fonti

(In base a quanto diffuso da ilgiorno.it:) Rho, un tetto per ripartire. Pronti i 4 alloggi ristrutturati da assegnare agli sfrattati - Negli appartamenti di via Torino saranno accolte per 12 mesi famiglie in carico a servizi sociali. Sopralluogo anche in altri cantieri: la nuova scuola primaria di Terrazzano sta diventando realtà.

(Lo rende noto msn.com:) Rho, la frazione di Lucernate: "Pronti a cambiare volto". Si comincia dal palasport - Sono alcuni degli interventi in Ponti e cerniere che cambieranno il volto della frazione di Lucernate e dei quartieri di San Michele e San Martino a Rho ... del tetto, sarà realizzato un nuovo ...