Danni da fauna selvatica scatta la protesta | Vogliono soltanto ridurre i risarcimenti

protesta in programma per questa mattina alle 11, davanti alla sede dell’ATC di Fano al Codma. La miccia è stata accesa dal nuovo regolamento regionale sulla gestione dei Danni da fauna selvatica, che secondo molti operatori del settore agricolo rappresenta un colpo durissimo per l’intero comparto. A guidare la mobilitazione è Andrea Busetto, promotore dell’iniziativa, ma tra i partecipanti ci sarà anche Sara Tomassini (foto), presidente del Distretto Biologico Terre Marchigiane. La sua presenza, tuttavia, non è priva di riserve. "La causa è giusta, i metodi sbagliati", dichiara Tomassini con fermezza, spiegando di aderire alla protesta pur non condividendone l’impostazione aggressiva. Ma è sul contenuto del regolamento che la presidente non ha dubbi: "Va ritirato immediatamente. Ilrestodelcarlino.it - Danni da fauna selvatica, scatta la protesta: "Vogliono soltanto ridurre i risarcimenti" Leggi su Ilrestodelcarlino.it Si preannuncia accesa la manifestazione diin programma per questa mattina alle 11, davanti alla sede dell’ATC di Fano al Codma. La miccia è stata accesa dal nuovo regolamento regionale sulla gestione deida, che secondo molti operatori del settore agricolo rappresenta un colpo durissimo per l’intero comparto. A guidare la mobilitazione è Andrea Busetto, promotore dell’iniziativa, ma tra i partecipanti ci sarà anche Sara Tomassini (foto), presidente del Distretto Biologico Terre Marchigiane. La sua presenza, tuttavia, non è priva di riserve. "La causa è giusta, i metodi sbagliati", dichiara Tomassini con fermezza, spiegando di aderire allapur non condividendone l’impostazione aggressiva. Ma è sul contenuto del regolamento che la presidente non ha dubbi: "Va ritirato immediatamente.

