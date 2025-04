Backstreet Boys | ventisei anni di I Want It That Way l’inno dei Millenials

anni, invece, sa che all'attacco «You are my fire» si dovrà rispondere immediatamente con «The one desire», pena il ritiro della patente da Millenial. Chiunque sia cresciuto a pane e Cioè se lo ricorda bene: il 12 aprile 1999, esattamente ventisei (a-i-u-t-o, ndr.) anni fa, i Backstreet Boys pubblicarono I Want It That Way. Da allora, la pop music non è più stata la stessa.Il brano venne selezionato come traino del terzo album in studio, Millenium, probabilmente il più famoso della loro carriera. Il singolo fu preferito a un'altra hit storica della band, Larger Than Life, precedentemente scelta per promuovere il nuovo disco. Nick Carter, Howie Dorough, Brian Littrell, AJ McLean e Kevin Richardson erano già più che noti nella scena pop statunitense, ma la consacrazione a livello internazionale arrivò proprio grazie alla ballad mid-tempo scritta e composta da Max Martin e Andreas Carlsson.

