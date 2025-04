Nasce il Roma Club intitolato a Paolo Battista

Roma Club intitolato al compianto Paolo Battista, grande tifoso capitolino, tragicamente scomparso un anno fa a causa di un malore improvviso che gli è stato fatale. Nei locali della sede del Club di Via Del Commercio l'assemblea dei soci ha eletto il direttivo, che per i prossimi tre anni guiderà il sodalizio, composto dal presidente Pino Crosta, dal vice Roberto Piccioni, dal segretario Felice Franchi, dal tesoriere Nello Castaldo e dai consiglieri Alessandro Cionfi, Diego D'Anselmo e Maurizio Morganti. "Il nostro sogno era lo stesso di Paolo – spiega il presidente Crosta – e la sua scomparsa non ha fatto altro che darci più forza affinché il Club diventasse realtà. Siamo orgogliosi di aver fatto questo regalo, prima ancora che a noi stessi, al figlio Francesco, anche lui grande tifoso giallorosso, e alla moglie Maura".

