Quifinanza.it - Nei sondaggi politici FdI torna sopra quota 29%, Pd ancora in calo

Leggi su Quifinanza.it

Gli ultimimostrano Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni al 29,4%, avendo perso il -0,3% secondo la media delle rilevazioni delle ultime due settimane. Il dato, tuttavia, va confrontato con idella settimana precedente, che mostravano il primo partito d’Italia al 28,9%.Il Partito democratico di Elly Schlein, invece, è su un piano inclinato: la media delle ultime due settimane lo colloca al 22,4%, avendo ceduto il -0,5%. Nella rilevazione precedente il Pd era al 22,7%. Il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte va al 12%, crescendo del +0,2%.Chi sale e chi scende neioggiDi seguito alcune considerazioni in merito agli eventi di maggior rilievo negli ultimi giorni della politica:Fratelli d’Italia29%, nonostante parte dell’elettorato sia confuso dalle posizioni ondivaghe di Giorgia Meloni in merito a dazi e riarmo europeo;Il Partito democratico segna il dato peggiore dalle Europee 2024: non ha giovato ad Elly Schlein la “sfiducia” sul riarmo incassata dai suoi europarlamentari (lei contraria, loro favorevoli);il mini-exploit di Azione (+0,5%) si deve al recente congresso in cui Carlo Calenda ha chiesto l’annientamento del M5S, salvo poi correggere il tiro (“ce l’avevo col populismo”).