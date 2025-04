Zinni sollecita subito il pagamento | | Ma niente sarcasmo sul nuovo dg

Zinni risponde: "Purtroppo ho preso atto solo ora di questo problema specifico, pur essendo ben a conoscenza della situazione economico-finanziaria di Conerobus. Dalle audizioni con la Regione sappiamo che presto arriveranno ulteriori risorse. In ogni caso, considerata la fattispecie di natura salariale, ritengo fondamentale che l’azienda provveda prima di Pasqua a ottemperare a retribuire la somma aggiuntiva". L’assessore con delega su Conerobus, Giovanni Zinni, attacca i sindacati e sul Dg tiene una porta aperta: "Sulla figura del direttore generale si tratta di un tema serio, il sarcasmo in questa fase mi sembra inadeguato. Un dg è una figura essenziale in un’azienda con certi numeri. Il suo lavoro inizierà solo con la certezza dei conti aziendali in ordine, ma intanto predisporre il miglior bando possibile non mi sembra tempo sprecato. Ilrestodelcarlino.it - Zinni sollecita subito il pagamento:: "Ma niente sarcasmo sul nuovo dg" Leggi su Ilrestodelcarlino.it Sindacati e Rsu attaccano per la mancata erogazione una tantum e comunicazione, il vicesindacorisponde: "Purtroppo ho preso atto solo ora di questo problema specifico, pur essendo ben a conoscenza della situazione economico-finanziaria di Conerobus. Dalle audizioni con la Regione sappiamo che presto arriveranno ulteriori risorse. In ogni caso, considerata la fattispecie di natura salariale, ritengo fondamentale che l’azienda provveda prima di Pasqua a ottemperare a retribuire la somma aggiuntiva". L’assessore con delega su Conerobus, Giovanni, attacca i sindacati e sul Dg tiene una porta aperta: "Sulla figura del direttore generale si tratta di un tema serio, ilin questa fase mi sembra inadeguato. Un dg è una figura essenziale in un’azienda con certi numeri. Il suo lavoro inizierà solo con la certezza dei conti aziendali in ordine, ma intanto predisporre il miglior bando possibile non mi sembra tempo sprecato.

