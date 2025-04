La Rue preso a Barcellona | Deve scontare sette anni

Barcellona in esecuzione di un provvedimento di cumulo pene per due condanne definitive, vale a dire i 4 anni e 6 mesi nel processo sulla sparatoria avvenuta tra il 2 e il 3 luglio 2022 in via di Tocqueville i 3 anni, 9 mesi e 10 giorni per la "faida tra trapper". L’artista è stato localizzato in Catalogna dai carabinieri del Nucleo investigativo e della Compagnia Duomo, rispettivamente guidati dal colonnello Antonio Coppola e dal maggiore Gabriele Lombardo, e bloccato dal 22° Gruppo criminalità organizzata dell’Udyco. Il conto finale, al netto del presofferto: 7 anni, 3 mesi e 17 giorni. Le attività d’indagine finalizzate alla cattura di Saida, che si era reso irreperibile nonostante fosse sottoposto alla misura della sorveglianza speciale nella sua casa di Merone, hanno portato gli specialisti di via Moscova, coordinati dal sostituto procuratore generale della Repubblica Giuseppe De Benedetto, nella cittadina di Castelldefels: lì sono stati rintracciati sia La Rue che alcuni presunti "fiancheggiatori appartenenti alla sua fazione". Ilgiorno.it - La Rue preso a Barcellona: "Deve scontare sette anni" Leggi su Ilgiorno.it Il trapper Simba La Rue è stato arrestato ieri vicino ain esecuzione di un provvedimento di cumulo pene per due condanne definitive, vale a dire i 4e 6 mesi nel processo sulla sparatoria avvenuta tra il 2 e il 3 luglio 2022 in via di Tocqueville i 3, 9 mesi e 10 giorni per la "faida tra trapper". L’artista è stato localizzato in Catalogna dai carabinieri del Nucleo investigativo e della Compagnia Duomo, rispettivamente guidati dal colonnello Antonio Coppola e dal maggiore Gabriele Lombardo, e bloccato dal 22° Gruppo criminalità organizzata dell’Udyco. Il conto finale, al netto delfferto: 7, 3 mesi e 17 giorni. Le attività d’indagine finalizzate alla cattura di Saida, che si era reso irreperibile nonostante fosse sottoposto alla misura della sorveglianza speciale nella sua casa di Merone, hanno portato gli specialisti di via Moscova, coordinati dal sostituto procuratore generale della Repubblica Giuseppe De Benedetto, nella cittadina di Castelldefels: lì sono stati rintracciati sia La Rue che alcuni presunti "fiancheggiatori appartenenti alla sua fazione".

