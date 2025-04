Scatta l’allarme al nuovo cantiere | Quella scuola è troppo piccola

l’allarme mesi fa: "la nuova scuola primaria in costruzione presenta spazi insufficienti per accogliere tutti gli studenti". Una tesi, Quella del Pd, che pare trovare conferme: "Ora l’Amministrazione di centrodestra ha di fatto ammesso il problema e starebbe valutando lo spostamento di alcune classi per risolvere l’emergenza". Al centro delle critiche la realizzazione del nuovo plesso in via Cantù, i cui lavori dovrebbero concludersi a marzo 2026, insieme all’abbattimento della scuola esistente: il nuovo edificio sostituirà la scuola elementare. Si tratta di un intervento finanziato dal Pnrr con oltre 9 milioni di euro. "Secondo le ultime indiscrezioni - continuano i consiglieri - due classi potrebbero essere trasferite dalla nuova scuola di Bovisio all’istituto di Masciago nei prossimi due anni. Ilgiorno.it - Scatta l’allarme al nuovo cantiere: "Quella scuola è troppo piccola Leggi su Ilgiorno.it Sostengono di aver già lanciatomesi fa: "la nuovaprimaria in costruzione presenta spazi insufficienti per accogliere tutti gli studenti". Una tesi,del Pd, che pare trovare conferme: "Ora l’Amministrazione di centrodestra ha di fatto ammesso il problema e starebbe valutando lo spostamento di alcune classi per risolvere l’emergenza". Al centro delle critiche la realizzazione delplesso in via Cantù, i cui lavori dovrebbero concludersi a marzo 2026, insieme all’abbattimento dellaesistente: iledificio sostituirà laelementare. Si tratta di un intervento finanziato dal Pnrr con oltre 9 milioni di euro. "Secondo le ultime indiscrezioni - continuano i consiglieri - due classi potrebbero essere trasferite dalla nuovadi Bovisio all’istituto di Masciago nei prossimi due anni.

