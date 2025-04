Ilrestodelcarlino.it - I difensori della montagna. Il Cai "Siamo arrivati a 724 soci: così avviciniamo tutti alla natura"

È un bilancio tutto positivo quellosezione Cai di Fermo, dopo un anno di crescita all’insegnaformazione e informazione sulla frequentazione e la tutela dell’Ambiente Montano. Il Club Alpino Italiano (CAI) non è solo un’asazione deditapromozione delle attività alpinistiche ed escursionistiche, ma anche, e soprattutto, una storica asazione ambientalista, che ha tra i suoi scopi primari la salvaguardia e l’insegnamento inerentetutela dell’ambiente montano, con una forte attenzioneconservazione econoscenza del patrimoniole Alpino, prealpino e appenninico. Nei giorni scorsi i volontari si sono riuniti per fare il puntosituazione, nel corso di un’assemblea annuale, un’importante occasione per passare in rassegna le numerose e diversificate attività svolte nel corso del 2024: "L’anno appena trascorso ha segnato un significativo progresso per la sezione, testimoniato da un incoraggiante aumento del numero dei, attestatosi a quota 724, comprendendo sia la Sezione di Fermo che la sottosezione di Montefortino", spiega il presidente Gino Pierini.