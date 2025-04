Una scuola di medicina tradizionale cinese

cinese Hu Ximin (a sinistra nella foto, gli sono a fianco il sindaco Dragoni, l’assessore Vichi e il direttore sanitario dell’ospedale Zappi) il 20 novembre 1991 fu presentata l’iniziativa di avviare, fino a maggio, l’attività di due medici agopuntori e due massaggiatori cinesi presso l’ambulatorio di agopuntura dell’ospedale, propedeutica all’avvio a Ravenna della prima scuola, in Europa, di una scuola di medicina tradizionale cinese, autorizzata dal governo di Pechino. Una iniziativa, questa, gestita dalla ‘Flaminia’ di cui era presidente Romano Brandolini. A cura di Carlo Raggi Ilrestodelcarlino.it - Una scuola di medicina tradizionale cinese Leggi su Ilrestodelcarlino.it Presente il viceministro della sanitàHu Ximin (a sinistra nella foto, gli sono a fianco il sindaco Dragoni, l’assessore Vichi e il direttore sanitario dell’ospedale Zappi) il 20 novembre 1991 fu presentata l’iniziativa di avviare, fino a maggio, l’attività di due medici agopuntori e due massaggiatori cinesi presso l’ambulatorio di agopuntura dell’ospedale, propedeutica all’avvio a Ravenna della prima, in Europa, di unadi, autorizzata dal governo di Pechino. Una iniziativa, questa, gestita dalla ‘Flaminia’ di cui era presidente Romano Brandolini. A cura di Carlo Raggi

Potrebbe interessarti anche:

Ragazza cinese fantasma per 17 anni : mai andata a scuola né dal medico

È una storia di invisibilità quella di una giovane cinese, nata in Italia ma vissuta completamente ai margini della società, come un fantasma. Registrata alla nascita a Rovigo, è poi scomparsa dal ...

“Se la Cina decidesse di occupare l’Italia - converrebbe andare a scuola a studiare il cinese” : il discorso di Silvio Berlusconi del 6 maggio 2023 e la scuola come metafora

I motivi per cui Forza Italia ha diffuso il discorso di Silvio Berlusconi del 6 maggio 2023, inviato a una convention di Forza Italia a Milano, non attengono di certo ad una riflessione sulla ...

Testaccio - studente 17enne accoltellato dopo una rissa a scuola

Una rissa scoppiata a scuola e finita nel sangue. Un ragazzo di 17 anni è stato accoltellato questo pomeriggio nel quartiere Testaccio di Roma. È successo poco dopo le 14, quando il ragazzo, di ...

Medicina tradizionale cinese. Ecco la scuola di agopuntura. Un ospedale di medicina cinese e una scuola confuciana in arrivo nel Mantovano. Guerra alla fibromialgia. “Nei sei centri toscani risultati promettenti”. Novità ad Arosio, ha aperto il nuovo studio del dottor Terrani. MEDICINA TRADIZIONALE CINESE il 3 e 4 Maggio 2024 all’Istituto Confucio di San Marino. Avis e la comunità cinese: il progetto pilota in Emilia Romagna. Ne parlano su altre fonti

(Secondo quanto riportato da universonline.it:) Medicina tradizionale cinese, un nuovo laboratorio congiunto - La medicina tradizionale cinese potrebbe dare un valido supporto alla medicina classica, affinché questo sia fattibile bisogna però verificare cosa è effettivamente applicabile ai metodi occidentali e ...

(Da una nota di dailyexpress.it si apprende che:) Un Ponte tra Tradizione e Innovazione: La Medicina Tradizionale Cinese e la Riabilitazione Post-Ictus - Di questi, l'ictus ischemico (IS) è il tipo più comune. La ricerca attuale suggerisce una crescente efficacia dei metodi di riabilitazione basati sulla medicina tradizionale cinese (TCM), come ...

(Dalle pagine di lanazione.it si apprende che:) Agopuntura e medicina cinese: supporto per le gestanti all'ospedale della Gruccia - L’agopuntura e la medicina tradizionale cinese si confermano un valido supporto ... formatesi in ostetricia integrata presso la scuola di Agopuntura di Firenze e si occupa di accompagnare ...