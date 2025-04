Meteo le previsioni in Campania per sabato 12 aprile 2025

previsioni Meteo in Campania per oggi, sabato 12 aprile 2025. Avellino – Cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 3001m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta Meteo presente.Benevento – Tempo perlopiù soleggiato, salvo nubi basse o banchi di nebbia al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2949m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest.

