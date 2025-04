Tuffi Italia ancora sul podio nel Team Event in Coppa del Mondo Finale per Pellacani e Pizzini

Italia si conferma sul podio nel Team Event di Coppa del Mondo. Dopo il secondo posto ottenuto a Guadalajara, la squadra azzurra è terza a Windsor in Canada. Lo stesso quartetto di una settimana fa (Chiara Pellacani, Sarah Jodoin di Maria, Matteo Santoro, Riccardo Giovannini) questa volta scende di un gradino sul podio, finendo alle spalle dell’inarrivabile Cina e del Messico, ma precedendo Australia e Stati Uniti.Gli azzurri riescono ancora una volta a superare il muro dei 400 punti (402.45) con il secondo posto sfumato per pochi punti, visto che i messicani hanno concluso con 412-70. Peccato per la sbavatura di Matteo Santoro nel triplo e mezzo rovesciato raggruppato (57.75), mentre non è bastato un triplo e mezzo indietro raggruppato di Giovannini da 77.55. Molto bene Pellacani e Di Maria sia nei loro Tuffi individuali sia nei due sincro. Oasport.it - Tuffi, Italia ancora sul podio nel Team Event in Coppa del Mondo. Finale per Pellacani e Pizzini Leggi su Oasport.it L’si conferma sulneldidel. Dopo il secondo posto ottenuto a Guadalajara, la squadra azzurra è terza a Windsor in Canada. Lo stesso quartetto di una settimana fa (Chiara, Sarah Jodoin di Maria, Matteo Santoro, Riccardo Giovannini) questa volta scende di un gradino sul, finendo alle spalle dell’inarrivabile Cina e del Messico, ma precedendo Australia e Stati Uniti.Gli azzurri riesconouna volta a superare il muro dei 400 punti (402.45) con il secondo posto sfumato per pochi punti, visto che i messicani hanno concluso con 412-70. Peccato per la sbavatura di Matteo Santoro nel triplo e mezzo rovesciato raggruppato (57.75), mentre non è bastato un triplo e mezzo indietro raggruppato di Giovannini da 77.55. Molto benee Di Maria sia nei loroindividuali sia nei due sincro.

