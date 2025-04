Leggere fa sempre bene Il Paese Ritrovato ha la sua biblioteca

Paese Ritrovato ha la sua biblioteca. Lunedì scorso il sindaco di Monza Paolo Pilotto, l’assessore al Welfare Egidio Riva e l’assessora alla Biblioteche Viviana Guidetti, hanno inaugurato il nuovo spazio, che per arrivare ad apertura ha avuto bisogno del sostegno di BrianzaBiblioteche e del Sistema bibliotecario urbano di Monza. Il Paese Ritrovato, gestito dalla cooperativa La Meridiana, emulando un vero e proprio piccolo borgo, accoglie persone con Alzheimer e demenza senile in appartamenti protetti, fuori dai quali possono muoversi in modo autonomo nella piazza, al caffè, nei negozi, al cinema, ed ora anche in biblioteca. Tra gli scaffali bibliotecari trovano spazio numerose riviste di vario genere, con immagini a colori in grande formato che fanno da stimolo sensoriale, e un’ampia offerta di narrativa che dispone di una sezione con libri stampati a grandi caratteri, per una lettura agevolata. Ilgiorno.it - Leggere fa sempre bene. Il Paese Ritrovato ha la sua biblioteca Leggi su Ilgiorno.it Da questa settimana ilha la sua. Lunedì scorso il sindaco di Monza Paolo Pilotto, l’assessore al Welfare Egidio Riva e l’assessora alla Biblioteche Viviana Guidetti, hanno inaugurato il nuovo spazio, che per arrivare ad apertura ha avuto bisogno del sostegno di BrianzaBiblioteche e del Sistemario urbano di Monza. Il, gestito dalla cooperativa La Meridiana, emulando un vero e proprio piccolo borgo, accoglie persone con Alzheimer e demenza senile in appartamenti protetti, fuori dai quali possono muoversi in modo autonomo nella piazza, al caffè, nei negozi, al cinema, ed ora anche in. Tra gli scaffaliri trovano spazio numerose riviste di vario genere, con immagini a colori in grande formato che fanno da stimolo sensoriale, e un’ampia offerta di narrativa che dispone di una sezione con libri stampati a grandi caratteri, per una lettura agevolata.

Potrebbe interessarti anche:

Cina : presidente Bosch - si manterra’ impegno a lungo termine verso Paese hub di innovazione

Il presidente di Bosch, Stefan Hartung, ha ribadito l’impegno a lungo termine del colosso industriale tedesco nei confronti della Cina, definendo il Paese un polo di innovazione vitale in un ...

Basket : un gruppo di cestisti ferraresi degli anni ’70 e ’80 si è ritrovato per celebrare il ricordo del coach. Serata amarcord - dedicata a Perini

Serata dedicata agli amarcord sabato scorso per gli appassionati di basket di casa nostra, di qualche decennio fa. Un gruppo di cestisti ferraresi degli anni ‘70 e ‘80 infatti, ex giocatori di ...

"No alla guerra" : il coraggio e la furbizia di Conte; il silenzio degli altri. Moderati in testa - distanti dal paese reale

Conte ha intercettato malessere degli italiani che non hanno la minima voglia di sentir parlare di guerre. Gli altri, in silenzio, seguono la via delle armi e del debito, mentre l'Europa si ...

Leggere fa bene (anche) alla salute? Sì, e può perfino allungare la vita. Lo dice la scienza. Leggere fa bene (ma non importa a nessuno). 5 libri che fanno stare bene da leggere assolutamente. L'importanza della lettura per i bambini. Leggere insieme per stare bene, l’iniziativa speciale in Rsa a Torrazza Piemonte. Han Kang: perché fa così bene leggere l’autrice Premio Nobel. Ne parlano su altre fonti

(Risulta da fonti di vogue.it che:) Leggere fa bene (anche) alla salute? Sì, e può perfino allungare la vita. Lo dice la scienza - No, la lettura non si limita a nutrire l'intelletto. Leggere ogni giorno qualche pagina di un libro può anche offrire inaspettati benefici alla salute fisica e mentale ...

(Come indicato da ilgiorno.it:) Leggere fa sempre bene. Il Paese Ritrovato ha la sua biblioteca - Da questa settimana il Paese Ritrovato ha la sua biblioteca. Lunedì scorso il sindaco di Monza Paolo Pilotto, l’assessore ...

(A darne comunicazione è difesapopolo.it:) Leggere fa bene. Leggere ad alta voce ancora di più. - 27 settembre Il Veneto legge, Maratona di lettura! La giornata dedicata ai libri, organizzata dall’Assessorato alla cultura della Regione del Veneto in collaborazione con la sezione regionale ...