Ilrestodelcarlino.it - E’ morto il libraio Dario Lodi. Un professionista d’altri tempi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

E’. Aveva 94 anni ed era uno dei librai più conosciuti e apprezzati della città come traspare dal ricordo del professor Vittorio Ciarrocchi: "Nato a Ferrara nel 1931 – annota Ciarrocchi – si era trasferito, durante la guerra, a Parma. Dal padre, che era stato rappresentante della nota casa editrice Treves,(foto) aveva imparato a fare il. Negli anni ’60 era capitato a Pesaro, dove formò famiglia, e dove svolse la sua attività prima in piazza Lazzarini, poi, dagli anni ottanta, in via Castelfidardo. I suoi clienti non gli chiedevano sconti, perché egli vendeva i libri alla metà del prezzo di copertina.aveva infatti capìto che un, per esercitare bene il suo difficile mestiere, deve attirare il maggior numero di acquirenti. Diceva infatti - conoscendo bene la scarsa propensione di noi italiani per la lettura - “certo che la pasta e la bistecca sono necessarie.