C’è Vyni E scatta il divieto Il Comune | No a vetro e lattine

Musica e vino a volontà, ma con attenzione. Da oggi parte l’evento ’- Vino e vinili’ nelle piazze di Reggio, ma l’Amministrazione Comunale per l’occasione ha emesso un’ordinanza che vieta "la vendita, il consumo e la somministrazione di bevande in contenitori di" in tutte le piazze della manifestazione. Ilsarà in vigore dalle ore 17 di oggi fino alle 23 di domani, e riguarderà bar, ristoranti, pub e punti vendita di alimenti e bevande situati nelle piazze Prampolini, San Prospero, Casotti e nelle vie Stradone Vescovado, Della Torre, Luciano Fornaciari, Del Torrazzo, Toschi (da piazza Prampolini fino all’incrocio con via San Carlo), Del Carbone, Arcipretura, Croce Bianca, dei Due Gobbi, Farini, vicolo Sotto Broletto, Giosuè Carducci, Filippo Corridoni, Vittorio Veneto, vicolo Casalecchi, vicolo Scaletta e via Antonio Franzoni.