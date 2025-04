Festa degli aquiloni | ci prova anche Fano

aquiloni", evento pensato per famiglie e turisti, ispirato a maniFestazioni di successo come quelle di Jesolo (foto) e Urbino. aquiloni giganti, esibizioni acrobatiche, laboratori creativi e animazione per bambini animeranno il lungomare. "È un evento d’apertura molto bello, ma anche un ponte simbolico con Urbino, dove si festeggia la 70ª edizione della Festa degli aquiloni" ha detto il sindaco. L’assessore al turismo Alberto Santorelli: "Non è pensata per fare numeri, ma per vedere se potrà diventare anche un appuntamento turistico. Intanto, lo facciamo per accogliere e cominciare bene". L’idea è nata grazie a Luca Ovarelli, vicepresidente Associazione delle Contrade di Urbino e fanese d’adozione: "L’esperienza con Urbino e la società Eventi Volanti ci permetterà di offrire uno spettacolo vero: aquiloni acrobatici guidati da professionisti, giganti colorati, laboratori per costruirli". Ilrestodelcarlino.it - Festa degli aquiloni: ci prova anche Fano Leggi su Ilrestodelcarlino.it Il cielo sopra il Lido si colorerà di magia il 1° maggio, dalle 10 alle 18, con la prima edizione di "Un mare di", evento pensato per famiglie e turisti, ispirato a manizioni di successo come quelle di Jesolo (foto) e Urbino.giganti, esibizioni acrobatiche, laboratori creativi e animazione per bambini animeranno il lungomare. "È un evento d’apertura molto bello, maun ponte simbolico con Urbino, dove si festeggia la 70ª edizione della" ha detto il sindaco. L’assessore al turismo Alberto Santorelli: "Non è pensata per fare numeri, ma per vedere se potrà diventareun appuntamento turistico. Intanto, lo facciamo per accogliere e cominciare bene". L’idea è nata grazie a Luca Ovarelli, vicepresidente Associazione delle Contrade di Urbino e fanese d’adozione: "L’esperienza con Urbino e la società Eventi Volanti ci permetterà di offrire uno spettacolo vero:acrobatici guidati da professionisti, giganti colorati, laboratori per costruirli".

