"Una rivoluzione culturale contro solitudine e demenza".

"Unala, è la “cura Garattini“ per preveniresenile e malattie. Al Portico, a Trezzo, tutto esaurito per l’incon il professore. Primo appuntamento di una serie organizzata da Asst Melegnano-Martesana per gli “over“. Il fondatore dell’Istituto di ricerca farmacologica Mario Negri non si è risparmiato e dopo aver affrontato i temi della cura ha risposto alle tante domande del pubblico. Ha parlato dei rischi di un sistema sanitario concentrato "soprattutto sulla risposta alla domanda di prestazioni", di iperconsumo di medicinali e visite e ha consigliato "buone abitudini di vita" che aiutano a invecchiare in salute. Nel mirino tutte le dipendenze, "dal fumo all’alcol, alla sedentarietà, all’alimentazione eccessiva e non equilibrata". "Molti problemi si possono evitare – ha sottolineato il professore – non piovono dal cielo ma dipendono da noi, dal nostro stile di vita".