Passante di Mezzo, tema discusso da tanti anni visti anche gli altri progetti falliti, passerebbe proprio di lì, andando ad allargare la tangenziale e l’autostrada per 13 chilometri, da San Lazzaro a Borgo Panigale. Da tempo c’è un accordo, già sottoscritto, tra Comune, Città Metropolitana, Autostrade per l’Italia, Regione e, soprattutto, ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Così il sindaco Matteo Lepore è tornato alla carica, inviando una lettera al ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e mettendo in copia Regione e Autostrade. Ilrestodelcarlino.it - Lepore ’chiama’ Salvini: "Un incontro sul Passante" Leggi su Ilrestodelcarlino.it La Procura di Bologna ha aperto un fascicolo per omicidio stradale dopo la morte di Francesco D’Alò, 59 anni, investito e ucciso da un furgone giovedì all’alba mentre lavorava in tangenziale, segnalando la presenza di un cantiere. Un grave incidente in un tratto di strada che era già stato al centro delle polemiche politiche e cittadine, non solo locali. Infatti, ildi Mezzo, tema discusso da tanti anni visti anche gli altri progetti falliti, passerebbe proprio di lì, andando ad allargare la tangenziale e l’autostrada per 13 chilometri, da San Lazzaro a Borgo Panigale. Da tempo c’è un accordo, già sottoscritto, tra Comune, Città Metropolitana, Autostrade per l’Italia, Regione e, soprattutto, ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Così il sindaco Matteoè tornato alla carica, inviando una lettera al ministro delle Infrastrutture Matteoe mettendo in copia Regione e Autostrade.

Operaio morto, Lepore: “Scriverò a Salvini. Il suo Ponte sullo Stretto costa 4 volte il Passante”. Meloni: “Lepore mi attacca in pubblico ma chiede aiuto in privato”. Il sindaco: “Non confonda richiesta di collaborazione con obbedienza”. Elezioni Emilia-Romagna, Meloni in videocollegamento a Bologna: "Sinistra teme di perdere". La nuova battaglia di Salvini è contro la "fenice trans" del Capodanno di Bologna. Meloni attacca Lepore: “Ha una doppia faccia, mi chiede aiuto poi mi dà della picchiatrice fascista”. Leader del Cdx a Bologna, Meloni: "Scontri? Nessuna camicia nera, solo quelle blu di poliziotti aggrediti". Ne parlano su altre fonti

(Come riportato da ilrestodelcarlino.it:) Lepore ’chiama’ Salvini: "Un incontro sul Passante" - Per questo, a distanza di oltre tre anni, il sindaco Lepore chiede un incontro a Salvini "per poter affrontare le criticità e concordare le strategie da mettere in campo", prosegue il primo cittadino.

(Ne dà notizia msn.com:) Lepore, una lettera per Salvini: "Tangenziale e A14 pericolose. Servono interventi strutturali" - Il sindaco all’attacco: "Lo Stato faccia la sua parte". Bergamini (Lega): "Specula su una tragedia". I sindacati proclamano due ore di sciopero per oggi, con presidio alla rotonda di via del Triumvira ...

(Lo rende noto bologna.repubblica.it:) Lepore difende il Passante: “Salvini ministro del no, è contento se non fa opere” - C’è posta per il ministro Matteo Salvini: a preparare busta e francobollo è il sindaco Matteo Lepore, che invierà ... assessora Irene Priolo avevano incontrato il ministro sul tema, avanzando ...