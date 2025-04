Sorprendente Parco della Valletta negli scatti di Mozzanica

Parco della Valletta è un angolo verde di oltre tremila metri quadrati, incastrato tra otto Comuni della province di Lecco e di Monza e Brianza. Una superficie non vastissima, forse una delle più piccole della Brianza, che tuttavia racchiude paesaggi mutevoli, un corso d'acqua e diversi habitat. La sua capacità di rinnovarsi man mano che scorrono le stagioni, è stata ritratta nelle foto di Sergio Mozzanica, fotografo professionista da sempre alla ricerca di uno stile personale. Nel Parco ha realizzato un emozionante reportage capace di sorprendere anche chi quella zona la conosce bene. Un'evoluzione di paesaggi, dettagli, colori che si alternano in un unico spazio naturale, circondato da un vasto territorio urbanizzato, che riesce a preservare la sua genuinità. Le fotografie saranno esposte all'interno della Canonica di San Salvatore, in via Castello a Barzanò, nella mostra "Le quattro stagioni della Valletta", che si inaugura oggi alle 17.

