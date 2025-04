Danilo Coppola resta in cella Il figlio | Sta morendo

Danilo Coppola, bocciando il ricordo dei suoi difensori basato sulle precarie condizioni di salute dell’uomo, detenuto nel carcere di Viterbo, contro la precedente decisione del Tribunale di sorveglianza di Roma. A darne notizia è il figlio, Paolo, che nelle scorse settimane aveva lanciato un appello: "Non lasciate morire mio padre in carcere". "Speravo, pregavo, che la nostra battaglia finisse qui - spiega - e invece la Corte di Cassazione ha rigettato il nostro ricorso. È una scelta che non riesco a comprendere, né a giustificare. Oggi la sua pena residua effettiva è di 2 anni e 3 mesi, ben al di sotto della soglia dei 4 anni prevista per accedere alle misure alternative. Eppure è ancora lì. Ridotto a 50 chili - spiega il figlio - profondamente malato, in condizioni già dichiarate incompatibili con il carcere da periti nominati dalla stessa magistratura mesi fa. Ilgiorno.it - Danilo Coppola resta in cella. Il figlio: "Sta morendo" Leggi su Ilgiorno.it La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta di scarcerazione per l’immobiliarista, bocciando il ricordo dei suoi difensori basato sulle precarie condizioni di salute dell’uomo, detenuto nel carcere di Viterbo, contro la precedente decisione del Tribunale di sorveglianza di Roma. A darne notizia è il, Paolo, che nelle scorse settimane aveva lanciato un appello: "Non lasciate morire mio padre in carcere". "Speravo, pregavo, che la nostra battaglia finisse qui - spiega - e invece la Corte di Cassazione ha rigettato il nostro ricorso. È una scelta che non riesco a comprendere, né a giustificare. Oggi la sua pena residua effettiva è di 2 anni e 3 mesi, ben al di sotto della soglia dei 4 anni prevista per accedere alle misure alternative. Eppure è ancora lì. Ridotto a 50 chili - spiega il- profondamente malato, in condizioni già dichiarate incompatibili con il carcere da periti nominati dalla stessa magistratura mesi fa.

