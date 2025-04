ATP Montecarlo 2025 il sogno finale di Musetti passa da De Minaur Derby spagnolo per Alcaraz

Montecarlo è arrivato al suo penultimo giorno, quello delle semifinali. In casa Italia ovviamente l’attesa è tutta per Lorenzo Musetti, che ha finalmente centrato questo traguardo in un 1000 e che affronterà l’australiano Alex de Minaur. Ad aprire il programma, però, sarà il Derby spagnolo tra Carlos Alcaraz ed Alejandro Davidovich Fokina, con quest’ultimo che è anche l’unico dei quattro ad aver già giocato una finale nel Principato.Nessuno ha mai vinto questo torneo e quindi ci sarà un campione nuovo a Montecarlo. Un obiettivo che Carlos Alcaraz si è prefissato dopo le delusioni patite sul cemento americano ad Indian Wells e Miami. Lo spagnolo ha rischiato tanto ieri contro il francese Arthur Fils, che si è trovato avanti di un set e con tre palle break consecutive in suo favore nell’undicesimo game del secondo set. Oasport.it - ATP Montecarlo 2025, il sogno finale di Musetti passa da De Minaur. Derby spagnolo per Alcaraz Leggi su Oasport.it Il Masters 1000 diè arrivato al suo penultimo giorno, quello delle semifinali. In casa Italia ovviamente l’attesa è tutta per Lorenzo, che ha finalmente centrato questo traguardo in un 1000 e che affronterà l’australiano Alex de. Ad aprire il programma, però, sarà iltra Carlosed Alejandro Davidovich Fokina, con quest’ultimo che è anche l’unico dei quattro ad aver già giocato unanel Principato.Nessuno ha mai vinto questo torneo e quindi ci sarà un campione nuovo a. Un obiettivo che Carlossi è prefissato dopo le delusioni patite sul cemento americano ad Indian Wells e Miami. Loha rischiato tanto ieri contro il francese Arthur Fils, che si è trovato avanti di un set e con tre palle break consecutive in suo favore nell’undicesimo game del secondo set.

