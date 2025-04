Conti saldati in tempi da record

tempi medi di pagamento delle fatture, passate da 7 giorni di anticipo nel 2023, rispetto alla scadenza di legge di 30 giorni, a - 13,70 giorni del 2024. Ilrestodelcarlino.it - Conti saldati in tempi da record Leggi su Ilrestodelcarlino.it Pagamenti puntuali nei confronti delle imprese e una vicinanza espressa dal sindaco Ugolini con un tour nelle principali attività del territorio. "L’attenzione e l’ascolto dei nostri imprenditori - spiega il primo cittadino, Gianluca Ugolini -, non solo di chi ha rapporti diretti di erogazione di servizi con il Comune, ma anche con le realtà presenti sul nostro territorio, è motivo di estremo interesse tanto che proseguono le mie visite presso le attività industriali e artigianali di Coriano". Tornando ai pagamenti alle imprese che forniscono servizi e materiali al comune, l’amministrazione corianese riesce a garantire i versamenti alle aziende con circa 14 giorni di anticipo rispetto alla data di scadenza. Dati alla mano nel 2024 è infatti migliorato il dato relativo aimedi di pagamento delle fatture, passate da 7 giorni di anticipo nel 2023, rispetto alla scadenza di legge di 30 giorni, a - 13,70 giorni del 2024.

Potrebbe interessarti anche:

Conti per minorenni : come iniziare a gestire le finanze fin da giovani

I conti correnti per minorenni rappresentano una soluzione pratica per iniziare a familiarizzare con il mondo bancario in un ambiente sicuro e controllato. Ecco alcuni consigli utili. Insegnare ai ...

“Gerry Scotti co-conduttore con Carlo Conti a Sanremo 2025” : e se fosse Paolo Bonolis il secondo amico da convincere?

"Gerry Scotti il volto di canale 5 che sarà il co-conduttore della prima serata di Sanremo 2025", così Dagospia lancia la notizia su uno dei due "grandi amici" che Carlo Conti avrebbe voluto per ...

Morto Andrea Savorelli - era Pietro Conti nel Paradiso delle signore : l’annuncio della sorella

Lutto nel mondo dello spettacolo. É morto Andrea Savorelli, giovane attore noto per la sua partecipazione alla serie tv ‘Il paradiso delle signore‘ dove interpretava il ruolo di Pietro Conti. Era ...

«Saldati conti per tre milioni di euro». Cremona ristruttura lo stadio per beneficenza. Ne parlano su altre fonti

(Dalle pagine di informazione.it si apprende che:) Lamborghini: conti e consegne 2024 record, margine operativo al 27% - per la prima volta dopo parecchio tempo ha fatto segnare una flessione di circa il 10% rispetto all’anno precedente. (La Gazzetta dello Sport) La strada però potrebbe farsi più tortuosa anche ...

(A darne comunicazione è repubblica.it:) Seat, conti record per taglio costi e boom di Cupra. E a Martorell ridisegna il futuro elettrico - MARTORELL – Risultati solidi nel 2024 per il gruppo Seat, nonostante il contesto pieno di incertezze: l’ utile operativo è salito al record di 633 milioni di euro, con un incremento dell’1 ...