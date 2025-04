Negramaro in tour | tra le tappe anche Firenze

Firenze – Una delle band più amate degli ultimi anni e compositori di successi come Meraviglioso, Estate e Mentre tutto scorre: i Negramaro tornano con un tour organizzato da Magellano Concerti, che toccherà 9 citta italiane, da nord a sud.Tra le varie date, una a Firenze, il 12 ottobre. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Magellano Concerti (@magellanoconcerti)Scopri le altre date e acquista i biglietti qui! Leggi su Corrieretoscano.it – Una delle band più amate degli ultimi anni e compositori di successi come Meraviglioso, Estate e Mentre tutto scorre: itornano con unorganizzato da Magellano Concerti, che toccherà 9 citta italiane, da nord a sud.Tra le varie date, una a, il 12 ottobre. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Magellano Concerti (@magellanoconcerti)Scopri le altre date e acquista i biglietti qui!

Potrebbe interessarti anche:

Gli Afterhours tornano in tour per i 20 anni di Ballate per piccole iene : come acquistare i biglietti

Prima la ristampa e poi il tour per festeggiare i 20 anni di ballate per piccole iene degli Afterhours di Manuel Agnelli. Ecco tutte le info sui biglietti.Continua a leggere

Il tour dei Negrita parte con un sold out all’Atlantico di Roma

MILANO (ITALPRESS) – È partito martedì sera con uno show tutto sold out all’Atlantico di Roma il “Negrita – canzoni per anni spietati tour” che fino ad inizio maggio vedrà la band aretina ...

Toscana Tour 2025 : Ultima Settimana di Gare all'Equestrian Centre

Ultima settimana di gare, la quinta, del Toscana Tour edizione 2025. Ma le emozioni non sono ancora finite e saranno fornite agli appassionati di equitazione dai tanti concorrenti in arrivo ...

Negramaro in tour: tra le tappe anche Firenze. Negramaro Live a Firenze: date, biglietti e prezzi dei concerti. Negramaro, annullate le date allo stadio di Bari e Messina: concerto nei palazzetti slitta al 2025, tripla data al PalaFlorio. PALASPORT 2025 | Negramaro | Tour. Negramaro, i concerti dell'Unplugged European Tour 2022: raddoppia la data di Roma. I Negramaro annullano il concerto al San Nicola, doccia gelata per i fan a una settimana dell’evento. “Ma tou…. Ne parlano su altre fonti

(Risulta da fonti di fullsong.it che:) Negramaro tour 2025: le date - Negramaro Tour 2025: scopri tutte le date dei concerti, le città coinvolte e dove acquistare i biglietti per assistere ai nuovi live della band salentina.

(Ne dà notizia nove.firenze.it:) Tour de France 2024 a Firenze, il percorso della prima tappa - Come sarà il percorso della prima tappa del Tour de France 2024 che eccezionalmente partirà da Firenze? Possiamo vederlo attraverso un video di ...

(Come riferisce nove.firenze.it:) Tour de France 2024 a Firenze, il percorso della prima tappa - Il percorso fiorentino della prima tappa del Tour de France con un interessante video esplicativo. Modalità non competitiva dalle Cascine a viale Europa, poi la partenza della gara. Dalle Cascine ...