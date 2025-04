“Sanremo senza Rai? È possibile” | l’intervista a Sergio Cerruti l’uomo che sta facendo tremare il Festival

Sergio Cerruti è il manager che ha vinto il ricorso contro la Rai e sta "rischiando" di smontare il Festival per migliorare le condizioni di tutti: "Mazza parla solo ora, quando rischia di perdere il controllo. C'è stato immobilismo assoluto e sono stato bullizzato per aver difeso i giovani artisti". Le proposte concrete per salvare il prossimo Sanremo.

