Pacchi esplosivi in Europa | l’ombra del sabotaggio russo dietro la nuova guerra ibrida

russo: Pacchi esplosivi camuffati da cosmetici e gadget spediti in UK, Germania e Polonia. La nuova “guerra ibrida” preoccupa le autorità europee Ilgiornale.it - Pacchi esplosivi in Europa: l’ombra del sabotaggio russo dietro la nuova “guerra ibrida” Leggi su Ilgiornale.it Reuters svela un presunto pianocamuffati da cosmetici e gadget spediti in UK, Germania e Polonia. La” preoccupa le autorità europee

Cinque cani sempre in missione, decisivi per scoprire mine e pacchi esplosivi. Ne parlano su altre fonti

(Lo rende noto msn.com:) Pacchi esplosivi sugli aerei a Birmingham e Lipsia: la campagna di sabotaggio russa in Europa. «Disastri evitati per un soffio» - LONDRA - Una campagna di sabotaggi e attentati in tutta Europa orchestrata dai servizi ... in Germania hanno misteriosamente preso fuoco dei pacchi spediti per via aerea tramite il corriere ...

(Lo segnala msn.com:) Russia, sex toys e cosmetici esplosivi in Europa: «Opera degli 007». Mosca nega. Chi è «Warrior» e cos'è il codice «Maria» - Secondo quanto riportato dalla Reuters, il Gru (il servizio di intelligence della Russia) avrebbe provocato esplosioni di pacchi contenenti cosmetici, cuscini per massaggi e sex toys ...

(Come riferisce leggo.it:) Russia, sex toys e cosmetici esplosivi in Europa: «Opera degli 007». Mosca nega. Chi è «Warrior» e cos'è il codice «Maria» - Secondo quanto riportato dalla Reuters, il Gru (il servizio di intelligence della Russia) avrebbe provocato esplosioni di pacchi contenenti cosmetici, cuscini per massaggi e sex toys all'interno ...