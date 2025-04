Ilrestodelcarlino.it - La città piange Annalisa . Malattia fatale a 47 anni

Intensa commozione inper la scomparsa diSanchietti, mancata all’affetto dei suoi cari, all’età di 47, a causa di un tumore. Oggi alle 9,30 nella chiesa di Villa San Martino, si terranno i funerali. "La parrocchia è stracolma di persone che vi vogliono bene" ha osservato, ieri pomeriggio don Lorenzo, parroco di San Martino Vescovo, ai genitori della donna, nel vedere la grande chiesa quasi incapace a contenere i tanti intervenuti per il rosario. "Grazie, sentiamo la vicinanza" ha commentato il padre di, Corrado Sanchietti, con accanto la moglie Ivana Andreani, letteralmente, stretti da un abbraccio corale. "Mia figlia è stata forte, una guerriera – ha sottolineato la signora Ivana –. Non ha mai pianto in questo percorso. E’ stata di una forza incredibile: purtroppo il male ha avuto il sopravvento.