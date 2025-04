Udinese-Atalanta 0-0 | Punti salienti | Stallo in Udine | Serie A 2024 25

Udinese rallenta i progressi di Atalanta nella parte superiore della lega, costringendo i Nerazzurri a un pareggio.Guarda questo video su YoutubeL'articolo Udinese-Atalanta 0-0 Punti salienti Stallo in Udine Serie A 2024/25 proviene da JustCalcio.com. Leggi su Justcalcio.com Una forte prestazione da parte dell’rallenta i progressi dinella parte superiore della lega, costringendo i Nerazzurri a un pareggio.Guarda questo video su YoutubeL'articolo0-0in/25 proviene da JustCalcio.com.

Potrebbe interessarti anche:

Inter - Bastoni ammonito con l’Atalanta : era diffidato - salterà la partita con l’Udinese

A poco più di dieci minuti dalla fine di Atalanta-Inter - con la squadra di Inzaghi in vantaggio 1-0 grazie al gol di Carlos Augusto - Alessandro...

L'Inter a segno contro l'Atalanta dopo lo stop per un malore ad un tifoso : cos'è successo e il precedente con l'Udinese

Una situazione prima di grande apprensione, a cui ha fatto seguito l`episodio che ha permesso all`Inter di sbloccare lo scontro diretto contro...

Lucca Juve - nuovo tentativo dell’Atalanta! L’Udinese spara alto : richiesta monstre per l’attaccante. Cifre e dettagli

di Redazione JuventusNews24Lucca Juve, nuovo tentativo dell’Atalanta! La risposta dell’Udinese e la richiesta economica per l’attaccante Come riferito da Alfredo Pedullà, dopo il nuovo infortunio ...

-Atalanta 0-0. Serie A 2024-2025, tutti gli MVP delle partite. Udinese-Atalanta 0-0: Carnesecchi e i pali salvano Gasperini. Le pagelle di Udinese-Atalanta 0-0: Dea troppo brutta per essere vera, Carnesecchi la tiene in piedi. Atalanta, qualcosa non va: solo i pali e Carnesecchi salvano Gasperini con l'Udinese. Serie A 2024/25 - Udinese - Atalanta 0-0 - Video. Ne parlano su altre fonti

(Secondo quanto riportato da msn.com:) Serie A, in campo Udinese-Milan: rossoneri obbligati a vincere per continuare a sognare l’Europa - Si parte oggi con la sfida tra Udinese e Milan alle 20.45, i lombardi devono provare a conquista punti e avvicinare una sempre più lontana zona Europa. Sabato Inter e Juventus. Domenica il derby capit ...

() Il Milan vince e torna a credere nell’Europa, Udinese al tappeto 4-0 - Udinese-Milan: i voti, il tabellino, i gol, le ammonizioni del match valevole per la trentaduesima giornata della Serie A 2024/2025 ...