Calcio. Giovanile: Fratres Perignano, Mobilieri e Fornacette in testa

Pisa 19 dicembre 2024 – Due pareggi per le due pisane protagoniste nel campionato regionale Juniores Elite. Ilpareggia in casa allo Stadio “Matteoli” contro il Forte dei Marmi (1 – 1) e con lo stesso risultato il San Giuliano pareggia in casa allo Stadio “Bui” contro la Lampo Meridien (1 – 1). Nel regionalePonsacco al comando nonostante il 3 – 3 interno nel derby contro la Bellaria Cappuccini. Ilsi risolleva grazie al 3 – 0 contro l’Audace Isola d’Elba mentre il San Miniato batte il Pisa Ovest (1 – 0) relegandolo al penultimo posto con quattordici punti. Tra San Miniato Basso e Cenaia è 1 – 1 mentre l’Urbino Taccola cade a Venturina. Negli Allievi Regionali Elite la Sestese travolge con una ‘manita’ l’Oltrera per 5 – 0. Pontederesi comunque a più nove sulla salvezza.