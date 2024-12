Lapresse.it - Buenos Aires, aereo si schianta contro un edificio: due morti

Almeno duein un incidente, in Argentina. Un velivolo privato proveniente da Rio de Janeiro si èto dopo l’atterraggio in un aeroporto alla periferia della capitale, provocando il decesso sul colpo del pilota e del copilota. Le persone che si trovavano all’interno dell’colpito dall’sono state salvate dai vigili del fuoco, i residenti dei palazzi circostanti sono stati evacuati durante lo spegnimento dell’incendio provocato dallo schianto. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.