Brasile, crolla l'albero di Natale galleggiante di 55 metri e uccide almeno una persona, diversi feriti

Un dramma ha colpito la città di Marica, vicino a Rio de Janeiro, lunedì 16 dicembre. Un giovane operaio è morto e altri due sono rimastidurante il crollo di un gigantesco albero di. Alto quasi 55si trovava nella Lagoa de Aracatiba, dove veniva installato come attrazione per le festività.Leggi anche: Ragno violino nelle decorazioni di, dalal presepe: “Durante le feste sono più frequenti”Il video dell’incidente mostra il momento esatto in cui la strutturanelle acque della laguna. Numerose persone accorse sul posto hanno cercato di aiutare le vittime. Le immagini documentano la concitazione e la solidarietà della comunità locale.Fabiano Horta, sindaco di Marica, ha spiegato che la Protezione Civile aveva diramato un avviso di tempesta poco prima dell’incidente.