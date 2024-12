Ilrestodelcarlino.it - Blackout delle linee telefoniche e di internet nell’Alto Savio

Anche l’Alto, ed in particolare Bagno di Romagna, San Piero e dintorni hanno registrato martedì, e anche per buona parte di ieri, mercoledì, notevoli disservizi nei collegamenti telefonici e via, andati in tilt appunto dalla mattina di martedì scorso. Martedì scorso, a quanto è dato sapere, è successo che durante dei lavori sono stati inavvertitamente tranciati dei caviin una zona di Forlì, interrompendo conseguentemente i collegamenti con una buona parte della Romagna. E se quell’ incauto danno è stato riparato, per buona parte della Romagna, nel pomeriggio di martedì, invece il territorio d’Altoe zone limitrofe hanno dovuto subire untelefonico e del web sino a dopo mezzogiorno di ieri. Se a San Piero lee computer hanno ripreso a funzionare martedì pomeriggio, anche se con andamento lento e con vari stop and go, invece in varie zone di Bagno di Romagna e dintorni telefoni e retesono tornate alla normalità solo verso le 13.