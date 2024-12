Velvetmag.it - Amici, lite furiosa in casetta: cosa sta succedendo nella scuola di Maria De Filippi

Accuse reciproche e nuovi provvedimenti disciplinari scuotono24.Il daytime di24 si trasforma in un campo di battaglia, con unaesplosiva che ha coinvolto diversi allievi. Parole di fuoco, accuse e tensioni alle stelle hanno caratterizzato l’episodio andato in onda ieri, martedì 17 dicembre. Al centro del caos, la questione delle mancate pulizie e il provvedimento disciplinare introdottopuntata di domenica. La cantante Senza Cri, allieva di Lorella Cuccarini, si è trovata al centro delle critiche, dando vita a un confronto acceso con alcuni compagni di. Ecco i dettagli di una giornata che non sarà facile dimenticare.Senza Cri contro tutti: il provvedimento disciplinare infiamma gli animiLaha preso piede quando alcuni allievi, tra cui Nicolò e Trigno, hanno accusato Senza Cri di meritare la maglia della sfida tanto quanto loro.