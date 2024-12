Gamberorosso.it - Alain Ducasse apre il suo ristorante a Roma: "Competitor? Sicuramente Heinz Beck, ma la sua è una cucina più francese della mia"

Dieci anni, 250 protocolli amministrativi e un numero non precisato di vincoli per vedere la luce. Oggi l'Hotel Romeo di, progettato dall'architetta Zaha Hadid, ha finalmente aperto i battenti. Marmo di Carrara, pietra lavica, vetro, legno massello e Krion, sono i materiali che caratterizzano questo “resort urbano” arricchito da opere di artisti contemporanei - Christian Leperino, Mario Schifano, Mimmo Paladino, Francesco Clemente, solo per menzionarne alcuni - dove tutti i servizi collettivi sono distribuiti al piano zero per renderne più funzionale l'accesso, che sia la palestra, la spa o la piscina che si estende sul cortile con un fondo trasparente che rivela i reperti archeologici sottostanti. E poi, ai “piani alti” le 74 camere (prenotabili dal sito a partire da 2.500 euro), in perfetta linea con la filosofia dell'hotel, e la Terrazza in collaborazione con Krug aperta solo agli ospiti, come il resto degli ambienti.