Oasport.it - Volley femminile, Milano schiacciata dal Tianjin al Mondiale per Club: possibile semifinale con Conegliano

è stata pesantemente sconfitta dalBohai Bank alper2024 di, cedendo al cospetto delle padrone di casa in quel di Hangzhou (Cina) con uno schiacciante 3-0 (25-21; 25-22; 25-23). Le vice campionesse d’Europa, che aveva esordito con un brillante successo per 3-0 sulle brasiliane del Gerdau Minas (Campionesse del Sudamerica in carica), sono state poco lucide nei frangenti determinanti del confronto e non sono riuscite a reggere l’onda d’urto della compagine asiatica.Il Verosi è sempre trovato costretto a inseguire di un break nel primo set e nel finale non ha avuto i mezzi per ribaltare il risultato. Nel secondo parziale le meneghine si sono issate anche sul 13-10, 17-14 e 20-18, ma hanno subito la rimonta da parte delle avversarie nella parte conclusiva e sono state messe con le spalle al muro.