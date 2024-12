Lortica.it - Un giorno da dipingere: la tela della vita

Ogni mattina, quando apriamo gli occhi, ci viene offerta unabianca. Una superficie immacolata che aspetta solo di essere colorata dalle nostre scelte, dai nostri pensieri, dai nostri gesti. Non importa quanto sia stato rovinato ilprecedente: ladi oggi è nuova, pulita, piena di possibilità. È un dono che riceviamo, spesso senza rendercene conto.La giornata può essere colorata con atti di gentilezza, pennellate di gratitudine e tratti di coraggio, oppure sporcata dalla rabbia, dall’apatia o dall’indifferenza. Spetta a noi scegliere il pennello da usare. Eppure, la soddisfazione più grande non nasce quando dipingiamo solo per noi stessi, ma quando riusciamo a colorare ladi qualcun altro. Ci sono giorni in cui andiamo a letto più leggeri, con un senso di pace che riempie il cuore.