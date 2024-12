Spazionapoli.it - Ultim’ora da Castel Volturno, out un altro big: di chi si tratta

Napoli calcio ultimissime – Un titolare è assente dalla sessione di allenamento odierna di: Antonio Conte ha dovuto fare a meno di uno dei suoi fedelissimi.Il Napoli calcio si è ritrovato quest’oggi nella sessione pomeridiana, per mettere a punto le ultimissime novità in vista della prossima sfida di Serie A contro il Genoa. L’imperativo è guardare avanti, nonostante l’infortunio di Alessandro Buongiorno sia una mazzata molto pesante per Antonio Conte e i tifosi del club azzurro, che perdono un vero e proprio leader. Il suo stop impone un intervento mirato e tempestivo sul mercato, con un rinforzo in difesa che a questo punto si rende ancor più urgente.Pensieri e preoccupazioni che sono tutti nella testa del direttore dell’area sportiva della SSC Napoli Giovanni Manna, mentre Conte ha la testa tutta proiettata sul campo.