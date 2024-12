Game-experience.it - The Witcher 4 uscirà su PS5 ed Xbox Series X|S? CD Projekt RED non si sbilancia

Leggi su Game-experience.it

CDRED non ha voluto confermare se Thesulle console di attuale generazione, nello specifico PS5,X eS, limitandosi a confermare che il nuovo capitolo della serie verrà rilasciato su console e PC.Nel corso di una nuova intervista con Eurogamer, è stato chiesto al game director del titolo, Sebastian Kalemba, se lo studio potesse rassicurare i possessori di console che potevano effettivamente gustarsi la nuova avventura con protagonista Ciri, presentato ufficialmente pochi giorni fa con un trailer in-engine spettacolare.Ma come abbiamo accennato poco sopra in questo articolo, Kalemba non ha voluto confermare oppure smentire questa possibilità, limitandosi a fornire dichiarazioni piuttosto generiche:“Sai, prima di tutto, è bene dirlo: questa non è una specie di campagna di ‘inizio marketing’.